شكرا لقرائتكم كريم رمزى مذيع أون تايم سبورت يعلن إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الإعلامى كريم رمزي، مقدم برامج بقناة "أون تايم سبورت"، منذ قليل، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كتب ذلك خلال منشور على حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك"، كورونا ايجابي.. الحمد لله.. دعواتكم". وأصيب منذ أمس عدد من المذيعين والمذيعات بفيروس كورونا، كانت أبرزهم الإعلامية ريهام السهلى، والإعلامية آية عبد الرحمن المذيعة بقناة إكسترا نيوز، التي أعلنت أيضًا إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت آيه عبر حسابها على فيس بوك، قائلا: "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب.. وثانيًا واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة .. وهارجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا". Advertisements

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