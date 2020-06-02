شكرا لقرائتكم محمد جودة: حسام عاشور أخطأ بعمل الفيديو وأتمنى عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألقى محمد جودة لاعب الأهلى وحرس الحدود السابق، باللوم على حسام عاشور قائد النادى الأهلى، على عمل الفيديو الذى نشره ضد إدارة الأهلى.

وقال محمد جودة فى حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على "أون تايم سبورتس 2": ألوم حسام عاشور على الفيديو، لأن الأهلى لا يحتاج أن يراوغ أحد، خاصة أن إدارة الأهلى هي اللى عرضت كل شيء على عاشور".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "أتمنى اعتزال حسام عاشور داخل النادى الأهلى، وعدم اللعب لأى فريق آخر واحترام تاريخه ومسيرته مع الأحمر".

وتمنى محمد جودة أن يعود النشاط الرياضى مرة أخرى، قائلا: "أتمنى عودة النشاط الرياضى ونعتبره زيه زى المترو والمواصلات، وهناك إجراءات احترازية نطبقها خاصة أننا بنلعب من غير جمهور ومش لازم الدكة تكون مليانة".

وعن لقب القرن، قال محمد جودة: "لقب الأهلى مستحق تماماً بالأرقام والأرقام لا تكذب، وليس بمساعدة أشخاص أهلاوى فى الاتحاد الأفريقي".

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أوضح محمد جودة، أن الزمالك لا يمتلك أى مستندات حاليا وأن قضية بطل القرن محسومة، بسبب معايير الكاف، مؤكدا أن الوصول لنهائى أفريقى وتخسر أفضل من الفوز بالسوبر فى النقاط، لأن الوصول للنهائى بـ3 نقاط والفوز بالسوبر بنقطة واحدة".

وتابع جودة :"لو تم احتساب بطولات الأفرو آسيوية كما يريد الزمالك، فسيحصل على نقطة لكل بطولة مثلما حصل على نقطة لفوزه بسوبر إفريقيا، وفى هذه الحالة سيكون رصيده الكلى 39 نقطة بدلاً من 37، وسيحصل الأهلى على نقطة لفوزه ببطولة واحدة ليصبح رصيده 41 نقطة".

وأنهى لاعب الأهلى الأسبق: "سبب عدم احتساب الاتحاد الإفريقى البطولات الأفروآسيوية هو أن طرفها غير إفريقي، كما أن سبب احتساب بطولة السوبر الإفريقى بنقطة واحدة نظراً لأنها تحسم من مباراة واحدة".