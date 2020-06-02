شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض استمرار سيسيه فى الاتحاد بسبب عرض الـ 1.5 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق مسئولو الزمالك، الباب أمام استمرار الإيفوارى رزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندرى، ضمن صفوف زعيم الثغر فى الموسم الجديد، بعد تلقى عرض للاعب مقابل 1.5 مليون دولار، حيث وصل للاعب أكثر من عرض خلال المرحلة الماضية من الدورى الإماراتى وكذلك الدورى السعودى، لذا تفضل الإدارة البيضاء تسويق اللاعب خارجيًا بقيمة قد تصل إلى 3 مليون دولار، لذا أصبح باب استمرار اللاعب فى الاتحاد مغلقا خلال الوقت الحالى.

ويرتبط مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بعلاقة قوية مع محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى لذا يرغب مسئولو زعيم الثغر فى استغلال تلك العلاقة من أجل تسهيل المفاوضات فى صفقة سيسيه، إلا إن وصول عروض للاعب بقيمة 1.5 مليون دولار أدت إلى غلق باب استمرار اللاعب ضمن صفوف الاتحاد فى الموسم الجديد خاصة إن السقف المالى للتعاقد فى الاتحاد السكندرى لن يصل إلى تلك القيمة.

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وكشف نبيل أبو زيد، وكيل رزاق سيسيه، فى وقت سابق إن إدارة الزمالك رفضت العرض الإماراتى للاعب لذا يرفض الكشف عن هوية ذلك العرض حيث أوضح إن الإدارة البيضاء اشترطت تقاضى 3 مليون دولار، كحد أدنى، للموافقة على رحيل اللاعب الذى أوضح مرتضى منصور إنه حال عدم وصول العرض المناسب الذى يليق به وبالقلعة البيضاء سيتم وقتها إعادته إلى النادى بعد المستوى المميز الذى قدمه مع زعيم الثغر خلال فترة الإعارة، لذا يتم بحث كافة العروض المقدمة إليه خلال الفترة الحالية من أجل الاختيار الأفضل من بينهم.

وتلقى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عرضًا من أحد الأندية الإماراتية لضم الإيفوارى رزاق سيسيه جناح الفريق المعار لزعيم الثغر، مقابل مليون و200 ألف دولار بجانب عرض آخر بمقابل مليون و500 ألف دولار، في الموسم الجديد، وذلك من خلال نبيل أبو زيد وكيل اللاعب، إلا إن إدارة القلعة البيضاء أخطرت وكيل اللاعب برفض تلك العروض لضعف المقابل المالى، بعدما قررت إدارة القلعة البيضاء تسويق اللاعب في الموسم المقبل.

وكان رئيس نادى الزمالك أكد عودة ثنائى الفريق الأبيض المعار إلى الإتحاد السكندرى إلى صفوف الفريق وهما رزاق سيسيه وأحمد رفعت، وشدد على وجود أكثر من عرض خارجى لسيسيه وأنه سيتم دراسة أفضل الحلول للاعب والنادى سواء بالبقاء مع الفريق إذا رغب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق أو الموافقة على رحيله لأفضل الأندية.