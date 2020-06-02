شكرا لقرائتكم حمادة صدقي : لن نفرط في حسام حسن ونحتاجه لقيادة هجوم سموحة افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، بحسام حسن، مهاجم الفريق السكندري، مشددا على حاجته لخدماته خلال الفترة المقبلة، وقال حمادة صدقي، في تصريحات تلفزيونية :"بالطبع لا أستطيع الاستغناء عن حسام حسن، لأن نادى سموحة يفكر فى خوض بطولة أفريقية فى الموسم المقبل لذلك نحتاج لخدماته فى صفوف الفريق".

وتابع حمادة صدقي: "لن افرط في حسام حسن ورحيله عن سموحة مرفوض في الوقت الراهن، لكن القرار الأخير في يد مجلس إدارة النادي".

وأكد حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، عقده جلسة اليوم مع الجهاز الفني للفريق من أجل التجهيز لخوض التدريبات خلال الفترة المقبلة مضيفا "اتخذنا إجراءات احترازية مع الجهاز الطبي والإداري استعدادا لعودة النشاط الرياضي منتصف الشهر الجاري، ولا نعلم حتى الآن مصير الدوري سواء باستكماله أو إلغائه".

وواصل صدقي : "وضعنا فى اعتبارنا بعض المراكز التى نحتاجها والصفقات التى نسعي لإبرامها ولكن يجب أن نعرف مصير الدوري من أجل البدء فى الخطوات المقبلة". وعقد حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه جلسة مع فرج عامر رئيس النادىاليوم لوضع خارطة الطريق للفريق الأزرق خلال الفترة المقبلة بالرغم من غموض موقف الدورى الحالى وعدم اتضاح الرؤية بشأن عودته من عدمها والإنتظار إلى منتصف يونيه المقبل لمعرفة القرار النهائى من مجلس الوزراء ، حيث كانت الأنشطة الرياضية توقفت منذ منتصف مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم بأكلمه وأدى لتجميد النشاط بالتالى فى الكرة المصرية . وبحث صدقى وعامر احتياجات الفريق السكندرى فى الموسم المقبل خاصة بعد عودة عدد من اللاعبين المعارين إلى أنديتهم على رأسهم أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق العائد لناديه الزمالك ، بينما مازالت الشكوك تحوم حول الثنائى صلاح محسن وناصر ماهر لاعبا الأهلى اللذان يقتربان من البقاء بسموحه نظرا لعدم اقتناع السويسرى فايلر المدير الفنى للمارد الاحمر بإمكانياتهما . من ناحية اخرى استقر الجهاز الفنى لسموحة، بقيادة حمادة صدقى، على تسويق الثنائى البوركينى محمد كوفى والليبى محمد الترهونى لاعبى الموج الأزرق فى الصيف المقبل، فى إطار خطة الجهاز الفنى فى تغيير جلد الفريق والتعاقد مع لاعبين أفارقة سوبر، بالإضافة للأنباء التى ترددت عن رغبة اتحاد الكرة فى تقليص الأفارقة إلى ثلاثة لاعبين فقط . على صعيد أخرى قرر مجلس إدارة نادى سموحة، منح العضوية الذهبية بالنادي السكندري لأسرة البطل أحمد صابر المنسي، شهيد القوات المسلحة المصرية، وقائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد خلال تصديه لمجموعة من التكفيريين فى مربع البرث بسيناء، وقال فرج عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر، "مجلس إدارة نادى سموحة يمنح العضوية الذهبية لأسرة الشهيد القدوة ضابط الصاعقة العقيد أحمد منسي".

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أكد حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، عقده جلسة اليوم مع الجهاز الفني للفريق من أجل التجهيز لخوض التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المدير الفني لفريق سموحة، في تصريحات تلفزيونية قائلا ": "اتخذنا إجراءات احترازية مع الجهاز الطبي والإداري استعدادا لعودة النشاط الرياضي منتصف الشهر الجاري، ولا نعلم حتى الآن مصير الدوري سواء باستكماله أو إلغائه".

وواصل العشري حديث : "وضعنا فى اعتبارنا بعض المراكز التى نحتاجها والصفقات التى نسعي لإبرامها ولكن يجب أن نعرف مصير الدوري من أجل البدء فى الخطوات المقبلة".