شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 1 / 6 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 1 / 6 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلي يغرم حسام عاشور ويرفع تصريحاته للجنة التخطيط

الأهلي يغرم حسام عاشور ويرفع تصريحاته للجنة التخطيط

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، توقيع غرامة مالية على حسام عاشور لمخالفته لوائح النادى بالظهور فى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة، كما قرر رفع ما جاء من تصريحات على لسان اللاعب بشأن النادى إلى لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه.

الأهلي ينتظر 350 مليون جنيه قيمة شيكات العضويات الجديدة

ينتظر مسئولو النادى الأهلى صرف شيكات تقدر قيمتها بـ350 مليون جنيه، وهى عبارة عن قيمة العضويات الجديدة التى أبرمها النادى خلال الفترة الماضية فى فروع النادى الثلاثة الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الرياضة لمدة مدة طلب العضويات الجديدة بنفس الأسعار القديمة.

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

دخل نادى الوصل الإماراتى فى مفاوضات جادة مع المغربى وليد أزارو، مهاجم النادى الأهلى، للتفاوض معه تمهيدا للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات المقبلة. وكان خالد العطوى، المدير الفنى لنادى الاتفاق السعودي، قد أعلن عودة المهاجم المغربى وليد أزارو إلى النادى الأهلى عقب نهاية فترة إعارته، موضحاً أن كل ما تردد عن نية نادى الاتفاق فى شراء عقد اللاعب ليس له أساس من الصحة.

Advertisements

تعرف على موعد عودة مصابى الأهلي للتدريبات اقترب مستشفى النادى الأهلى من إغلاق أبوابه، بعد تأكيد الجهاز الطبى أن معظم المصابين أصبحوا على مقربة من الشفاء الكامل والجاهزية للعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، ومن أبرز العائدين حمدى فتحى الذى سيكون قادراً على المشاركة مع أول تدريب للفريق الأحمر، ومن المقرر أن يعود الأهلى للتدريبات منتصف الشهر الجارى، وفقاً لتأكيدات وزارة الرياضة بعد إيقاف النشاط الرياضى والكروى طوال الفترة الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

حرص المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على مساندة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مرض حفيده، حيث نشر الموقع الرسمي للنادي الأبيض أن رئيس القلعة البيضاء يتقدم بخالص المساندة لرئيس الأهلي محمود الخطيب في مرض حفيده، ويتمنى مرتضى منصور الشفاء العاجل لحفيد الخطيب، ولكل أسرته الدعم والمساندة.