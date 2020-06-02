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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 1/6/2020، العديد من الأخبار الرياضية المهمة التي جاء في مقدمتها، قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، توقيع غرامة مالية على حسام عاشور لمخالفته لوائح النادى بالظهور فى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة، كما قرر رفع ما جاء من تصريحات على لسان اللاعب بشأن النادى إلى لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه. حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك علي مساندة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مرض حفيد ، حيث نشر الموقع الرسمي للنادي الأبيض Advertisements صور.. وزير الرياضة يناقش مع الجنايني خارطة طريق الكرة المصرية بحث الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد

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