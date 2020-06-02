شكرا لقرائتكم خبر عن الونش: أعدنا الزمالك لمكانته المرموقة بتتويج فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود حمدي الونش، مدافع فريق الكرة بنادي الزمالك، إنه يؤدي تدريبات اللياقة البدنية داخل منزله في ظل فترة توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا، مضيفًا خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "كلل الله جهودنا جميعًا بتتويجي فبراير، ونجحنا جميعًا في إعادة النادي لمكانته المرموقة".

وواصل لاعب الزمالك: "مجهود الفريق ككل على مدار الموسم جنينا ثماره بالحصول على لقبي السوبر الصري والأفريقي"، وأنهى حديثه قائلاً: "أشكر قناة الزمالك على الاحتفال بعيد ميلادي".

ويحتفل محمود حمدي الونش، صخرة دفاع نادي الزمالك، اليوم، بعيد ميلاده رقم 25، حيث ولد لاعب القلعة البيضاء في الأول من يونيو عام 1995، وبدأ مسيرته الكروية في طلائع الجيش، قبل أن ينتقل إلى القلعة البيضاء ليبدأ رحلة التألق وحصد الألقاب والبطولات مع نادي الزمالك، بعدما نجح في تصبيت أقدامه في التشكيل الأساسي للفريق.

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في موسم 2016، انتقل محمود حمدي الونش إلى نادي الزمالك بعد تألقه مع فريق الطلائع، ليبدأ رحلة جديدة في تاريخه الكروي، وشارك الونش مع الزمالك في 113 مباراة تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة هدف.

أما في الموسم الجاري فشارك الونش مع الزمالك في 18 مباراة، وشكل ثنائية مميزة مع محمود علاء زميله بالفريق، ليكون أحد أكثر اللاعبين مشاركة في التشكيل الأبيض تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.

استطاع الونش في سنوات قليلة أن يحصد العديد من البطولات مع نادي الزمالك كان أبرزها، بطولة كأس مصر مرتين، وبطولة كأس السوبر المصري مرتين، وبطولة كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا.