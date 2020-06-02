شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توصيات تعيد النشاط الرياضى على الطريقة الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة مع وزارة الشباب والرياضة، التوصيات المطروحة من أجل إعادة الدورى للاستئناف خلال الفترة المقبلة بعد فترة طويلة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوقف الدورى على غرار معظم الدوريات حول العالم، منذ مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث يحتل الأهلى صدارة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، بفارق 13 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثانى الذى لعب مباراة أكثر.

وظهرت فى الفترة الأخيرة العديد من المقترحات التى تمهد الطريق أمام عودة الدورى خلال الفترة المقبلة، آخرها كانت التوصيات التى قدمها محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، الذى تعرض للإصابة بالفيروس مؤخرا.

وتشابهت التوصيات التى قدمها محمود سعد إلى حد كبير مع التوصيات المعمول بها فى الدورى الألماني، الذى كان أول الدوريات الأوروبية عودة للاستئناف، يوم 16 مايو، بعد فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وحذرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، من ضغط مباريات الدورى حال استئنافه بعد فترة توقف استمرت 3 شهور، لاسيما وان اتحاد الكرة يرغب فى إنهاء الدورى حال عودته فى شهرين ونصف الشهر بحيث ينطلق الدورى الجديد أواخر سبتمبر أو مطلع أكتوبر المقبلين .

وأرجعت اللجنة الطبية توصيتها بعد متابعة الدورى الألمانى الذى تم استئنافه مؤخرا بعد فترة توقف ورغم إقامة مباريات البوندزليجا كل 5 أيام، إلا أن هناك إصابات عضلية بالجملة ضربت اللاعبين وهو ما تخشاه اللجنة الطبية بالجبلاية .