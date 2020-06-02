شكرا لقرائتكم خبر عن فوزى البنزيرتى: الزمالك فاوضنى الموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التونسى فوزى البنزيرتى مدرب منتخب ليبيا السابق عن أنه تلقى مفاوضات من قبل المسئولين فى نادى الزمالك الموسم الماضى لتولى القيادة الفنية للقلعة البيضاء وحصل على تأشيرة السفر للقدوم إلى القاهرة ولكن تم التراجع فى اللحظات الأخيرة.

وأوضح فوزى البنزيرتى خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج جمهور الثالثة مع الإعلامى إبراهيم فايق علي قناة أون تايم سبورت 2 أنه ليس لديه وكيل أعمال والمفاوضات دائمًا تكون معه بشكل مباشر ولم يتلق أى عروض من قبل مسئولى الأهلى والزمالك بشكل رسمى ومن قريب من الاستمرار فى القيادة الفنية لمنتخب ليبيا عقب أزمة كورونا الحالية.

وعن نهائي أبطال أفريقيا، قال فوزى البنزرتى: "لم أتعرض للتهديد في نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى، وكيف أتعرض لتهديد وأنا حققت إنجازات كبيرة مع الترجى، وكنت أتمنى تكرارها مع الوداد المغربى، ولم أشاهد أي تهديد من رئيس الترجى تجاه أحمد أحمد".

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وأوضح المدرب التونسى: "أن على معلول من أفضل اللاعبين الموجودين حاليًا ويتمناه أي مدرب، حيث يقدم الإضافة الدفاعية والهجومية سواء مع الصفاقسى أو حاليًا مع الأهلى".