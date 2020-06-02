إبراهيم فايق: الاتحاد الدولى وكاف يدعمان اتحاد الكرة بمليون دولار بسبب أزمة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى إبراهيم فايق، عبر برنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة أون تايم سبورت 2، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم والاتحاد الأفريقى "كاف" قرر دعم اتحاد الكرة المصرى بمبلغ مالى يقدر بمليون دولار وذلك دعمًا لمواجهة أزمة كورونا المستجد خلال الأيام المقبلة.
وأضاف إبراهيم فايق أنه لابد من تخصيص مبالغ مالية مناسبة للأندية خلال المرحلة المقبلة لمساعدتهم فى حل الأزمة المالية وقدرتهم على استكمال بطولة الدورى المصرى حيث يتواجد مبلغ 8 ملايين دولار بالاضافة لى ما يقرب من 35 مليون جنيه مصرى فى خزينة الجبلاية تمكنهم من دعم الأندية.
ويستفسر مسئولو معظم أندية الدورى المصرى عن المسئول أو من يتحمل التكلفة المالية الباهظة المنتظر وقوعها على عاتق الأندية حال اتخاذ الإجراءات الوقائية من وباء كورونا فضلاً عن الجهة المسئولة عن دفع تعويضات حال وقوع إصابات أو ضحايا للوباء اللعين فى عناصر اللعبة .
وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت أن النشاط الرياضي في مصر سيعود يوم 15 يونيو الجاري وبشكل تدريجي وتجريبي حتى نهاية الشهر ذاته.
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