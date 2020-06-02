شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجدد رفض رحيل مصطفى محمد فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو الزمالك، رفض رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسى، فى الموسم المقبل، فى ظل الحاجة إلى جهوده الفنية بعد التكهنات المختلفة التى دارت فى الفترة الماضية حول مستقبله مع الفريق الأبيض، خاصة بعد تألقه وظهوره بصورة مميزة مع فريقه والمنتخب الأولمبى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ما جعله محط أنظار عدد من الأندية الخارجية.

ويفضل مسئولو الزمالك، انتظار مشاركة مصطفى محمد فى أولمبياد طوكيو خلال العام المقبل، بعد تأجيلها ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، ثم تسويقه، خاصة أن الفريق فى حاجة إلى جهوده ويبحث عن بدائل مميزة له فى الموسم الجديد، لذا سيتم تأجيل فكرة احترافه انتظارًا لوصول عرض مناسبا له ولناديه بقيمة مالية كبيرة فى الموسم الجديد، فى ظل الانخفاض المتوقع فى أسعار اللاعبين بعد توقف النشاط الكروى فى مختلف دول العالم خلال المرحلة الماضية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

فيما يواصل مسئولو الزمالك، المشاورات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق حول الملفات المختلفة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض وعلى رأسها ملف التعزيزات المختلفة لصفوف الفريق بعدما طلب المدرب الفرنسي التعاقد مع ظهير أيمن ومهاجم ولاعب وسط بصورة مبدئية لتعزيز وجود بدائل لحازم إمام في الجبهة اليمنى إلى جانب الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى في خط الوسط إلى جانب بديلا مميزا للمهاجم مصطفى محمد وذلك ضمن التحضيرات التي يجريها مجلس إدارة النادى الأبيض لتعزيز القوة الضاربة للفريق في الموسم المقبل، انتظاراً لحسم مصير الموسم الكروى الحالي بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة، بعد توقف النشاط الكروى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضى حيث رفض الزمالك خلال المرحلة الماضية الكشف عن قائمة الراحلين الخاص به فى الموسم الجديد انتظارا لحسم مصير النشاط من أجل تسويقهم.