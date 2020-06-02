شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: البداية بعودة كأس مصر اقتراح جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشيرًا إلي أن بطولة الكأس يتبقي لها عدد قليل من المباريات وستكون خير إعداد للموسم الجديد لجميع الفرق، مؤكدًا أن عودة الدوري ستكون صعبة علي معظم الفرق أكد طارق السيد لاعب الزمالك السابق، أن البداية بعودة النشاط الرياضي بإقامة كأس مصر أفضل من استكمال بطولة الدوري لهذا الموسم،بسبب الاجراءات الاحترازية المطلوبة ستكون مكلفة جداً في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل كبير .

وأضاف طارق السيد في تصريحات لقناة الزمالك، أنه حال الغاء استمرار بطولة الدوري يجب ألا يكون توازنات لأن السبب أمر استثنائي، موضحًا أنه يجب إلغاء فكرة تتويج صاحب المركز الأول لأن المتبقي كثير من المباريات وإلغاء هبوط الأندية أيضًا.

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وأوضح لاعب الزمالك السابق، أن الدول التي قامت بالغاء الدوري ومنح البطولة لصاحب المركز الأول بسبب المتبقي مباريات قليلة مثل الدوري الفرنسي الذي توج فريق باريس سان جيرمان لأنه كان متبقي 7 اسابيع فقط وليس دور كامل مثل الدوري المصري.

وكان أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى السابق، قد أكد أن بطولة كأس مصر لن يتم إلغاؤها فى الموسم الجارى، رغم فترة التوقف الطويلة التى بدأت منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وغموض مصير الموسم بأكمله بما فى ذلك مسابقة الدورى العام، واستشهد شوبير بتصريحات محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والذى أكد أن مباريات الكأس لا تمثل عبئاً على جدول المسابقات، خاصة أن المباريات المتبقية من عمر المسابقة معدودة.

وقال شوبير، فى تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون سبورت، مباريات الدوري المتبقية تبلغ 147 مباراة، ولكن المباريات المتبقية فى الكأس لا تتجاوز 7 أو 8 مباريات، وهو ما يعنى أن بطولة الكأس لديها فرصة قوية فى استكمال منافستها بالموسم الجارى.