شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ الخطيب: أتمنى شفاء حفيدك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة لنظيره الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تمنى فيها الشفاء العاجل لحفيده. وكان حفيد الكابتن محمود الخطيب قد تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية دخل على إثرها المستشفى. ونشر «منصور» الرسالة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قال فيها: «يتمنى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشفاء العاجل لحفيد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 26,384

تعافي 6,297

وفيات 1,005

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