شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي كريم رمزي يعلن إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإعلامي الرياضي كريم رمزي، مقدم البرامج بقنوات «أون تايم سبورت»، الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وقال «رمزي»، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «كورونا إيجابي.. الحمدلله.. دعواتكم». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 26,384

تعافي 6,297

وفيات 1,005

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