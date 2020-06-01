شكرا لقرائتكم نادر شوقى: من الأفضل عودة الدورى المصرى ولكن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نادر شوقي وكيل اللاعبين ورئيس الشركة التي تدير نادي الجونة، إن الدولة ترى ونحن معها فيما تقرر بشأن ما يخص عودة الدورى في المتوقف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد موضحا أنه من الافضل عودة المنافسات.

وأضاف شوقى في تصريحات إذاعية: "على المستوى الاقتصادي هناك علامات استفهام، كيف سنعود اقتصاديًا؟ هل سيُطلب مننا أن ندفع أموال زائدة ومن الناحية الفنية نريد عودة الدوري، لا نحتاج أكثر من شهر فترة إعداد قبل استكمال الدوري".

تابع وكيل اللاعبين: "حال عودة الدوري نريد معرفة طريقة الاستئناف والإجراءات، بجانب عدم التعجل على الدوري الجديد".

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