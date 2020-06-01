شكرا لقرائتكم نادر شوقى: رمضان صبحى نجم موهوب والأفضل أن يشرفنا بالاحتراف الخارجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادر شوقى وكيل رمضان صبحى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن مصيره "العفيجى" خلال الفترة المقبلة من البقاء في الأهلى أو الرحيل لأوروبا.

قال شوفى في تصريحات إذاعية:"رمضان جاء إلى مصر حتى يعود لمستواه القديم باللعب في الأهلي، وفي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة تألق بشكل كبير جدًا" مضيفا :"مع الأهلي تألق أيضًا حتى تعرض للإصابة، ومن الطبيعي أن يتابعه وكلاء اللاعبين والأندية".

تابع : "المرحلة الحالية تتعلق بالدوريات الأوروبية وموعد عودتها، ولا يوجد مقياس للأسعار، وليس من الحكمة أن يتحدث أحد بشأن أموال اللاعبين في الوقت الحالي".

وواصل: "الأفضل للاعب مثل رمضان أن يشرفنا بالاحتراف في الخارج، بالأخص أنه قوي وموهوب".

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