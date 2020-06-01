شكرا لقرائتكم رئيس الجمباز يعلن جاهزية الاتحاد لعودة النشاط: لدينا خطة لإستئناف البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، أن الاتحاد جاهز لاستئناف المسابقات في أي وقت، وأن الموسم الجديد سيشهد تطويرا ملحوظا في شكل المسابقاتـ ، مضيفاً أن المجلس سيطبق جميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة لعودة النشاط الرياضي مجددا، وأن الهدف الأهم هو الحفاظ على سلامة جميع عناصر اللعبة سواء لاعبين أو إداريين أو حكام.

وأوضح إيهاب أمين ، أن اتحاد اللعبة وضع خطته الخاصة باستكمال المسابقات والبطولات. وتابع، أن الإعلان عن هذه الخطط سيتم عندما تتخذ الدولة قرارا رسميا بعودة النشاط الرياضي المتوقف احترازيا بسبب انتشار فيروس "كورونا".

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وكان النشاط الرياضي قد توقف في مصر منتصف مارس الماضي قبل أن يعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن استئناف النشاط مرة أخرى منتصف يونيو المقبل بشكل تدريجي.

وكان عرض الدكتور إيهاب أمين تصور عودة النشاط الرياضي للعبة على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخرا فى ديوان الوزارة ، وأكد رئيس الأتحاد على وضع تصور لعودة نشاط الجمباز خصوصا أنها من الألعاب الفردية مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية اللاعبين والأجهزة الفنية من فيروس كورونا.

وعرض رئيس اتحاد الجمباز، على وزير الرياضة عدد من الأماكن لتدريب منتخبات الجمباز وعلى رأسها المركز الأولمبي بالمعادي ، وكشف امين إن خطة عودة نشاط الجمباز ستكون تدريجية، وستكون البداية للاعبين المتأهلين إلى اولمبياد طوكيو 2021 ووضع برنامج خاص لهم استعدادا للأولمبياد، ، بالإضافة إلى اللاعبين الذين لديهم منافسات دولية أو قارية للتأهل إلى اولمبياد طوكيو..