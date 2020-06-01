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لايبزيغ يكتسح كولن ويستعيد المركز الثالث

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد فريق لايبزيغ المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الساحق على ملعب مضيفه كولن 4 - 2 يوم الاثنين في المرحلة التاسعة والعشرين من البوندسليغا.

ونجح لايبزيغفي تحويل تأخره بهدف أمام كولن إلى الفوز برباعية.

وتقدم جون كوردوبا بهدف لكولن في الدقيقة 27 ثم أدرك باتريك ستشيك التعادل للايبزيغ في الدقيقة 20 وتبعه كريستوفر نكونكو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38.

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وفي الشوط الثاني سجل تيمو فيرنر الهدف الثالث للايبزيغ في الدقيقة 50 ثم رد انتوني موديست بهدف لكولن في الدقيقة 55 لكن داني أولمو أكد فوز الفريق الضيف بهدف رابع سجله في الدقيقة 57.

الفوز رفع رصيد لايبزيغ إلى 58 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد كولن عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب برصيد 67 نقطة ويحل بوروسيا دورتموند ثانيا بـ60 نقطة.

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