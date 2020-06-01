شكرا لقرائتكم الاتحاد الإفريقي يؤجل حسم مصير مسابقاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض الإتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) المساس ببطولاته سواء علي مستوي الأندية والمنتخبات لحين إشعار أخر.

وذكر كاف في بيان رسمي عبر موقعه الالكتروني يوم الاثنين أن إجتماعا عقد بتقنية الدوائر المغلقة مع مسئولي الأمن والسلامة بالاتحادات الأعضاء وبقية الشركاء وذلك لمناقشة تبعات وباء كورونا المستجد على الموضوعات المتعلقة بالأمن والسلامة في كرة القدم بالقارة، وبحضور الأمين العام عبد المنعم باح.

وشهد الاجتماع الخاص بمراجعة جوانب الأمن والسلامة في ظل وباء كورونا، مناقشات مكثفة بين المشاركين حول الوضع الحالي في بلدانهم المختلفة نتيجة لهذه الجائحة.

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وقال البيان إن غالبية الأنشطة الرياضية في القارة توقفت منذ منتصف مارس 2020 بما في ذلك بطولات كاف الرئيسية مثل بطولة الأمم الإفريقية للمحليين 2020 بالكاميرون وتصفيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021، وتصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 و20 سنة، وتصفيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2020 بجانب دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية للأندية.

وقال باح في البيان : يدرك كاف جيداً أن تأثير كورونا على أمن وسلامة كرة القدم سيصبح ظاهرة من الآن فصاعداً، وبالتالي على جميع المعنيين بالأمر أن يتعاملوا بسرعة مع التحديات المحتملة. أيضاً علينا اتخاذ توصيات حول الخطوات الممكنة من قبل الاتحادات الأعضاء قبل استئناف كرة القدم في بلدانهم المختلفة.

شارك في الجلسة الإفتتاحية أكثر من 70 شخصا من بينهم مسؤولي الأمن والسلامة، وممثلين من إدارات كاف المختلفة مثل لجان المسابقات والتطوير.

وأضاف البيان ان كاف يتابع الموقف عن كثب ويعمل مع الجهات ذات الصلة بما في ذلك منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وآخرين حول تأثير الفيروس على القارة، وسيعلن عن التطورات الخاصة بمسابقاتنا في الوقت المناسب.