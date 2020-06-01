«الكاف» يكشف سيناريوهات استئناف دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن سيناريوهات استكمال الموسم الحالي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتسبب أزمة تفشي الفيروس الفتاك في إيقاف المنافسات الرياضية منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وأفادت وسائل إعلامية مغربية بأن "الكاف" أرسل خطاباً إلى الاتحادات الأعضاء، أوضح فيه استئناف الموسم الحالي من دوري أبطال إفريقيا من خلال مقترحين.

وأوضحت الوسائل إعلامية أن المقترح الأول وهو: إقامة مباريات الذهاب لنصف نهائي البطولة أحد أيام 31 يوليو و1 و2 أغسطس على أن تكون مباريات الإياب أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أغسطس.

وأضافت أن المقترح الثاني وهو: إقامة مباراة الذهاب أحد أيام 4 أو 5 أو 6 من شهر سبتمبر المقبل، ومباراة الإياب أحد أيام 11 أو 12 أو 13 من نفس الشهر، فيما ستكون المباراة النهائية في المقترح الثاني يوم 23 أو 25 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي، فيما يواجه الأهلي نظيره فريق الوداد المغربي، في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

أما على مستوى بطولة الكونفدرالية، فإن بيراميدز سيلتقي مع حوريا كوناكرى الغيني، وسيواجه نهضة بركان المغربي مواطنه حسنية أغادير.

وفي أبريل الماضي، قرر الكاف تأجيل منافسات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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أما بشأن الموسم المقبل، فإن الكاف قدم 4 مقترحات لتحديد شكل المسابقة في ظل الرغبة في تقليص مدتها بعد البداية المتأخرة، حيث جاءت كالتالي:

- إلغاء الدور التمهيدي الثاني في دوري الأبطال وهو ما يمنح اللجنة القدرة على إنهاء المسابقة قبل فترة التوقف الدولي التي ستكون في الفترة من 31 مايو إلى 6 يونيو المقبلين.

- إلغاء دور الثمانية، مع الحفاظ على دور المجموعات بشكله المعتاد، على أن يتأهل أربعة فرق فقط متصدرة للمجموعات إلى الدور قبل النهائي مباشرةً.

- إقامة الدور قبل النهائي من مباراة واحدة فقط لكل مواجهة بين فريقين، على أن تكون المباراة في نفس الدولة المستضيفة للدور النهائي في هذه النسخة.

- لعب الأدوار النهائية خلال فترة إقامة كأس أمم أوروبا 2021 وعدم الاضطرار إلى إنهاء المسابقة قبلها، وذلك بسبب البداية المتأخرة للمسابقات في أكتوبر 2020.

أما بالنسبة للتأهل للنسخة المقبلة من المسابقات الأفريقية، قالت الوسائل إعلامية إن الاتحاد الإفريقي فضّل الحفاظ على اللائحة الخاصة بنظام التأهل للبطولة، سواء انتهت المواسم المحلية بشكل طبيعي أو تم إلغاءها وإنهاءها.

وبحسب المقترحات، فإن الدوريات المحلية التي ستنتهي بصورة طبيعية، ستتأهل الأندية لخوض المنافسات القارية بشكل طبيعي وفقًا للنظام المتبع في السنوات الماضية.

وعن الدوريات التي سيتم إلغاءها واعتبارها كأن لم تكن، أو التي سيتم إنهاءها واعتماد الترتيب الحالي لها، فإن المتأهلين عنها للبطولات الأفريقية سيكونون نفسهم الذين مثلوا هذه الدول في نسخة موسم 2019-2020 من المسابقة.

يشار إلى أن لائحة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، تنص على أن الدوريات المحلية التي تُلغي أو لا تقام لأي سبب يكون من حق الأندية التي شاركت في النسخة الحالية تمثيل دولها في النسخة المقبلة، وهو ما فضلت الإدارة الاعتماد عليه.