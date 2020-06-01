«الرسالة قبل الأخيرة».. تركي آل الشيخ يتحدث عن الأهلي ورئاسته الشرفية

قال رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، إن رئيس النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب، طلب عودته من جديد للتواجد في منصبه بعدما تقدم باستقالتها طالبًا الرحيل عنها خلال الفترة الماضية.

وكتب آل الشيخ تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال فيها إنه سبق وأن فضل التواجد في موقع المشجع مع الجماهير من قبل، وهو ما دفعه لتقديم استقالته وقتها.

وكتب مالك نادي بيراميدز السابق: "رسالتي "قبل الأخيرة" في موضوع الرئاسة الشرفية وعلاقتي بالنادي الأهلي، عندما تقدمت باستقالتي سابقاً عن الرئاسة الشرفية كان حباً في انهاء اي خلافات بعد أن سامحت في كل ما مضي ليبقي حب الاهلي في قلبي كمشجع كما كبر معي منذ صغري".

وأضاف: "لم اتعامل ابداً في امور النادي كوزير لدولة شقيقة ولكن كمحب ومشجع متعصب حريص علي ناديه، فحسيت اني مكاني فعلاً اني ارجع كمشجع وسط الجمهور هيكون أفضل ليا وللنادي علشان اختلاف وجهات النظر وفرق السرعة في اتخاذ القرار كان كبير".

وأوضح آل الشيخ: "لكن عندما تم رفضها و طلب مني رئيس النادي الرجوع مرة أخري للرئاسة الشرفية لم أتردد لحظة كمحب للنادي ان أعود للعمل علي تحقيق بعض امال واحلام الجماهير العريقة والعريضة اللي أنا هفضل منهم وأؤدي دوري علي أكمل وجه دون اي تدخل في أعمال مجلس الإدارة".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق علي الملفات الاساسية والمشاريع المستقبلية اللي هنشتغل عليها الفترة القادمة ولكن حدثت نفس المشاكل القديمة، السؤال، ليه طلبتوا اني ارجع تاني كرئيس شرفي بعد ما استقلت بدون اتفاق بين اعضاء مجلس الادارة علي رجوعي؟ لأن ده واضح جداً الأن من البطولات الوهمية التي يمارسها البعض!... الرجوع كان رغبة من البعض و ليس الكل".

واختتم آل الشيخ تدوينته قائلاً: "حابب أؤكد علي اني لم أطلب الرجوع ولكن طلب مني اني ارجع من قبلكم!! وعندما زرت رئيس النادي كان بسبب مرضه وزيارة مريض قمت بها لأن هذه هي تربيتي، علي العموم، حتي الأن لم يتم قبول استقالتي من النادي وانا حتي الأن لم اسحبها".

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يأتي هذا بعد ساعات من إعلان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد سراج الدين، تقدمه ببلاغين للنائب العام، ضد المستشار تركي آل الشيخ.

وقال سراج، في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "مازلت ثابت على موقفي، وسأظل ثابت على موقفي، تعلمت أنه مادمت أسير في الاتجاه الصحيح، فأن الله سينصرني، الله هو الحق."

وأضاف سراج الدين: "إذا كان تركي آل الشيخ، قد تقدم ببلاغ ضدي للنائب العام بتهمة السب والقذف، وهذا هو حقه، نحن في دولة قانون، وهي الكلمة الصحيحة التي تفوه بها، لذا فإذا كان قد تقدم ضدي ببلاغ سب وقذف، فأنا تقدمت ببلاغين للنائب العام ضده.. بلاغ بتهمة السب والقذف، وبلاغ بتهمة التشهير بوالدي، بدون وجه حق وبدون أي دليل أو إثبات على ما ذكره."

وتابع عضو مجلس إدارة الأهلي: "لقد وقع تركي في خطأ، أنا لن أتنازل عن حقي وإذا كان قد أعلن أنه لديه محامي سيتولى تلك القضية، فأنا لديي 2 من المستشارين والمحامين الكبار، وتواصلت معهما، وهما جلال سعيد ومحمد عثمان، سأظل أدافع عن حقي، ومن صغري لدي إصرار على أخذ حقي كاملًا، ولا أقول هذا الكلام كمسئول في النادي الأهلي أو كأستاذ في الجامعة الأمريكية، إنما أقول ذلك بصفتي مواطن مصري لديه كرامة، وهو أمر معروف لدي المصريين.. الكرامة في دمنا، ربنا كبير.. مصر أم الدنيا، والنادي الأهلي أعظم نادي في الكون."

وفي وقت سابق، أعلن تركي آل الشيخ تقدمه ببلاغ إلى النائب العام، ضد محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بتهمة السب والقذف.

وخلال الأيام الماضية، نشبت أزمة بين تركي آل الشيخ ومحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهليـ ليتضح بعد ذلك أن سبب الأزمة هو قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء حسام عاشور.

وكشف عاشور عن كواليس خلافه مع إدارة الأهلي بعد الاتفاق مع تركي آل الشيخ على تفاصيل اعتزاله.