شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: أتمنى الشفاء لحفيد الخطيب وعلى استعداد للمساعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، إنه علم بمرض حفيد الأسطورة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، متمنيًا له الشفاء العاجل، بعيدًا عن الخلافات التى حدثت مؤخرًا بينه وبين مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "علمت بتعرض حفيد الكابتن محمود الخطيب لوعكة صحية اتمنى من الله أن يشفيه ويعافيه ويحفظه من كل سوء وعلى استعداد لتقديم كل ما بوسعي لتجاوز تلك الغمة.. ما اكتبه الأن كمحب لمصر وللأهلي بعيدا عن أي خلافات".