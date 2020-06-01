شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 1 / 6 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 1 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يفتح باب تجديد الاشتراكات للأعضاء والغرامة 1000 جنيه الزمالك يفتح باب تجديد الاشتراكات للأعضاء والغرامة 1000 جنيه.. صور قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، فتح باب الاشتراكات الخاصة بتجديد عضويات النادى بداية من اليوم 1 يونيو الجارى وحتى 30 من الشهر ذاته، على أن تكون مواعيد استقبال الأعضاء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وتقرر أن يكون دخول الأعضاء من بوابة شارع جامعة الدول فقط. الزمالك يتمسك بـ أحمد سيد زيزو ويرفض احترافه في الخليج نفت قناة نادي الزمالك من خلال برنامج أخبارنا، موافقة مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، علي رحيل أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق إلى صفوف أحد الأندية الخليجية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق متمسك باستمرار اللاعب في الموسم المقبل لأنه أحد اللاعبين الأساسيين الذي يعتمد عليهم الفرنسي في تشكيلته الأساسية، وأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب ما يجعله من اللاعبين "الجوكر" في قائمة الفريق. الزمالك يفتح مكتب الشهر العقارى للأعضاء قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور فتح مكتب الشهر العقاري داخل النادي من أجل تخفيف الزحام على مكاتب الشهر العقاري، وجاء قرار المجلس للمساهمة في رفع الضغط على مكاتب الشهر العقاري كنوع من الدور الوطني في ظل أزمة مستجدات فيروس كورونا. Advertisements مرتضى منصور يتمنى الشفاء لحفيد محمود الخطيب حرص المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على مساندة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مرض حفيده، حيث نشر الموقع الرسمي للنادي الأبيض أن رئيس القلعة البيضاء يتقدم بخالص المساندة لرئيس الأهلي محمود الخطيب في مرض حفيده، ويتمنى مرتضى منصور الشفاء العاجل لحفيد الخطيب، ولكل أسرته الدعم والمساندة. الزمالك يستبعد ضم جون أنطوى الموسم المقبل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن استبعاد النادى الأبيض لفكرة ضم الغانى جون أنطوى، مهاجم بيراميدز، فى فترة الانتقالات المقبلة، بعد عرض اللاعب خلال الفترة الماضية على الإدارة البيضاء، وذلك بعدما كشفت تقارير صحفية غانية عن رغبة جون أنطوى فى الرحيل عن صفوف فريقه فى الميركاتو الصيفى المقبل.

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