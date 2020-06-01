شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: عودة تدريبات اللاعبين فى الأندية أول يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى إبراهيم فايق خلال برنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة أون تايم سبورت 2، أنه يوجد اتفاق داخل اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم بعودة تدريبات اللاعبين فى الأندية يوم 1 يوليو المقبل وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت أن النشاط الرياضي في مصر سيعود يوم 15 يونيو الجاري وبشكل تدريجي وتجريبي حتى نهاية الشهر ذاته.

وأوضح إبراهيم فايق أنه لابد من وضع خطة من الآن من قبل اللجنة الطبية المشكلة فى الاتحاد المصرى لكرة القدم وبدء العمل بيها فى الأندية من تعقيم الملاعب وتجهيزها وأرسلها إلى بعض الأندية للإعلان عنها لمعرفة اللاعبين الإجراءات الطبية التى تتبع عقب العودة إلى التدريبات.

ولا يزال الغموض مسيطرًا على مصير عودة الدوري المصير سواء بالاستكمال أو الإلغاء، في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن الإجراءات التي سيتم اتباعها في الفترة المقبلة سواء باستكمال المسابقة أو إعلان أن الموسم الحالي ملغى، وهو ما يضع الأندية واتحاد الكرة في حيرة من أمرهم، باعتبار أن القرار بيد الدولة ممثلة في مجلس الوزراء ومعه الوزارات المعني سواء الرياضة من جانب أو الصحة من الجانب الآخر.

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حالة التضارب جعلت الأندية في موقف لا يحسد عليها بين استكمال الموسم ومن ثم وضع الخطط الفنية والطبية اللازمة للتتحضير لعودة المسابقة أو الغائه ومن ثم اعتبار الموسم الحالي كأن لم يكن ومن ثم التحضير لموسم جديد بخطط وصفقات جديدة، وهو ما يزال موضع شك، خاصة مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.