أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1/6/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 1/6/2020، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها، حرص المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على مساندة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مرض حفيده، حيث نشر الموقع الرسمي للنادي الأبيض أن رئيس القلعة البيضاء يتقدم بخالص المساندة لرئيس الأهلي محمود الخطيب في مرض حفيده، ويتمنى مرتضى منصور الشفاء العاجل لحفيد الخطيب، ولكل أسرته الدعم والمساندة. حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك علي مساندة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مرض حفيد ، حيث نشر الموقع الرسمي للنادي الأبيض Advertisements صور.. وزير الرياضة يناقش مع الجنايني خارطة طريق الكرة المصرية بحث الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد

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