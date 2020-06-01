رئيس الجمباز: جاهزون لعودة النشاط الرياضي.. ولدينا خطة متكاملة لاستئناف البطولات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، أن الاتحاد جاهز لاستئناف المسابقات في أي وقت، وأن الموسم الجديد سيشهد تطويرًا ملحوظًا في شكل المسابقات، مضيفًا أن المجلس سيطبق جميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة لعودة النشاط الرياضي مجددًا، وأن الهدف الأهم هو الحفاظ على سلامة جميع عناصر اللعبة سواء لاعبين أو إداريين أو حكام.

وأوضح إيهاب أمين أن اتحاد اللعبة وضع خطته الخاصة باستكمال المسابقات والبطولات.

وتابع، أن الإعلان عن هذه الخطط سيتم عندما تتخذ الدولة قرارًا رسميًا بعودة النشاط الرياضي المتوقف احترازيًا بسبب انتشار فيروس "كورونا".