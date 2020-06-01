شاهد.. سيارة أليو بادجى الفارهة فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، عن السيارة الفارهة التى يقتنيها خلال تواجده حاليًا فى مصر، حيث قام اللاعب بنشر صورة لسيارته من نوع "أوبل" عبر استوري حسابه الخاص على إنستجرام، واضعًا بداخلها الكرات التى يقوم باستخدامها فى التدريبات المنزلية بسبب توقف النشاط الكروى ومسابقة الدورى منعًا لانتشار فيرس كورونا.
وشارك بادجى مع الأهلى فى 7 مباريات بمختلف البطولات خلال الموسم الجارى منذ انضمامه إلى الفريق فى ميركاتو يناير الماضى قادماً من الدورى السويسرى، وسجل خلالها هدفاً وصنع هدفين لزملائه بالفريق قبل توقف النشاط.
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وكان بادجى أكد أنه يتمنى مواجهة نادي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، من أجل الثأر من هزيمة الفريق في السوبر المصري بركلات الترجيح، وقال بادجي في تصريحات تليفزيونية، "أتمنى أن نواجه الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل إسعاد جماهير الفريق، وتعويضهم عن هزيمة السوبر المصري".
وأضاف، "لدي الرغبة في مواجهة الزمالك من أجل الانتقام والثأر من هزيمة الفريق في السوبر المصري، خاصة أننا كنا الخصم الأفضل طوال المباراة لكن لم يحالفنا التوفيق".
واختتم مهاجم الأهلي تصريحاته قائلا، "ركلة الجزاء التي أضعتها في مباراة السوبر كانت بمثابة الإحباط بالنسبة لي، خاصة أنني كنت قريبا من دخول التاريخ مع النادي لو تمكنت من تسجيلها ولكن كل هذا يحدث في كرة القدم".
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