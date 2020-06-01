شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سيارة أليو بادجى الفارهة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، عن السيارة الفارهة التى يقتنيها خلال تواجده حاليًا فى مصر، حيث قام اللاعب بنشر صورة لسيارته من نوع "أوبل" عبر استوري حسابه الخاص على إنستجرام، واضعًا بداخلها الكرات التى يقوم باستخدامها فى التدريبات المنزلية بسبب توقف النشاط الكروى ومسابقة الدورى منعًا لانتشار فيرس كورونا.

وشارك بادجى مع الأهلى فى 7 مباريات بمختلف البطولات خلال الموسم الجارى منذ انضمامه إلى الفريق فى ميركاتو يناير الماضى قادماً من الدورى السويسرى، وسجل خلالها هدفاً وصنع هدفين لزملائه بالفريق قبل توقف النشاط.



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