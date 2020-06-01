الزمالك يفتح مكتب الشهر العقارى للأعضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور فتح مكتب الشهر العقاري داخل النادي من أجل تخفيف الزحام على مكاتب الشهر العقاري، وجاء قرار المجلس للمساهمة في رفع الضغط على مكاتب الشهر العقاري كنوع من الدور الوطني في ظل أزمة مستجدات فيروس كورونا.
وأكد مرتضى منصور رئيس النادي أنه سيتم تخصيص خيمة داخل النادى لضمان الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على مسافات التباعد بين المواطنين مع الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات الواقية.
كما قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، فتح باب الاشتراكات الخاصة بتجديد عضويات النادى بداية من اليوم 1 يونيو الجارى حتى 30 من الشهر ذاته، على أن تكون مواعيد استقبال الأعضاء من الساعة الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، وتقرر أن يكون دخول الأعضاء من بوابة شارع جامعة الدول فقط.
وحدد الزمالك غرامة مالية بقيمة 1000 جنيه حال تخطي الموعد الذي تم الإعلان عنه حتى نهاية شهر يونيو، كما حرص مرتضى منصور على متابعة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا قبل إنشاء خيمة للأعضاء لفتح باب الاشتراك، بداية من تعقيم النادي بأكمله واتخاذ كافة كل الإجراءات الوقائية للأعضاء وموظفي النادي بارتداء ماسك الوجه الطبي وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر.
وبدأ مسئولو الزمالك في الاستعداد بجدية لعودة النشاط داخل النادي سواء لتدريبات الفرق الرياضية أو استقبال اعضاء النادي خلال الفترة المقبلة ، في ظل العودة المحتملة عقب توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث أنهي مسئولو الزمالك تجهيز بوابات التعقيم، وسيتم تركيبها علي مداخل النادي فور اعلان قرار عودة الأنشطة داخل الاندية.
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