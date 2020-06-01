شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح مكتب الشهر العقارى للأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور فتح مكتب الشهر العقاري داخل النادي من أجل تخفيف الزحام على مكاتب الشهر العقاري، وجاء قرار المجلس للمساهمة في رفع الضغط على مكاتب الشهر العقاري كنوع من الدور الوطني في ظل أزمة مستجدات فيروس كورونا.

وأكد مرتضى منصور رئيس النادي أنه سيتم تخصيص خيمة داخل النادى لضمان الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على مسافات التباعد بين المواطنين مع الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات الواقية.

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