تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حرص تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تقديم المساندة لمحمود الخطيب رئيس الأهلي في مرض حفيده، مؤكدا استعداده لتقديم كل ما بوسعه.

وقال آل الشيخ في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "علمت بتعرض حفيد الكابتن محمود الخطيب لوعكة صحية".

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وأضاف: "أتمنى من الله أن يشفيه ويعافيه ويحفظه من كل سوء، وعلى استعداد لتقديم كل ما بوسعي لتجاوز تلك الغمة".

وأتم الرئيس الشرفي السابق للأهلي قائلا: "ما أكتبه الآن كمحب لمصر وللأهلي، بعيدا عن أي خلافات".

يذكر أن حفيد محمود الخطيب تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفي يوم الخميس الماضي، وهو الأمر الذي عطل الاتفاق على مباراة اعتزال حسام عاشور قائد الأهلي.