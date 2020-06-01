محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
حرص تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تقديم المساندة لمحمود الخطيب رئيس الأهلي في مرض حفيده، مؤكدا استعداده لتقديم كل ما بوسعه.
وقال آل الشيخ في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "علمت بتعرض حفيد الكابتن محمود الخطيب لوعكة صحية".
وأضاف: "أتمنى من الله أن يشفيه ويعافيه ويحفظه من كل سوء، وعلى استعداد لتقديم كل ما بوسعي لتجاوز تلك الغمة".
وأتم الرئيس الشرفي السابق للأهلي قائلا: "ما أكتبه الآن كمحب لمصر وللأهلي، بعيدا عن أي خلافات".
يذكر أن حفيد محمود الخطيب تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفي يوم الخميس الماضي، وهو الأمر الذي عطل الاتفاق على مباراة اعتزال حسام عاشور قائد الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.