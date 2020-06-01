رسميا.. إلغاء مسابقات السيدات والناشئين لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم الحالي، حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجاءت قرارات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد كالتالي:

1 - تكليف الدكتور محمود العدل عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد بدراسة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد و ذلك باتباع التعليمات الوقائية الصادرة من الاتحاد الدولى لكرة اليد و اللجنة الاوليمبية المصرية و وزارة الشباب و الرياضة بالتعاون مع الدكتور حسن كامل رئيس اللجنة الطبيه باللجنة الاوليمبية المصرية و عمل تقرير مفصل تمهيدا لعودة النشاط و فى انتظار قرار الدولة بعودة النشاط الرياضى.

Advertisements

2 - استمرار انعقاد مجلس الادارة انتظارا لقرار الدولة بعودة النشاط الرياضى بصورة كاملة.

3 - حفاظا على ابنائنا لاعبى و لاعبات كرة اليد تم الغاء جميع مسابقات الناشئين و الناشئات و السيدات للموسم الرياضى الحالى باستثناء مرحلة الحافز الرياضى للناشئين و الناشئات مواليد 2002.

4 - جارى دراسة موقف المسابقات و الصعود و الهبوط بدورى المحترفين للرجال و مسابقة الدورى الممتاز و مسابقة دورى الدرجة الاولى طبقا للفترات المتاحة لاستكمال المباريات.