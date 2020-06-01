مرتضى منصور يساند محمود الخطيب بعد مرض حفيده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على تقديم المساندة لرئيس الأهلي محمود الخطيب في مرض حفيده.

وأعرب رئيس نادي الزمالك، عن تمنياته بالشفاء العاجل لحفيد الخطيب، ولكل أسرته الدعم والمساندة .

وقبل أيام تعرض حفيد محمود الخطيب لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفي، الأمر الذي عطل الاتفاق على مباراة اعتزال حسام عاشور لاعب الفريق.

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وخرج عاشور خلال الساعات الماضية ليتحدث عن كواليس توقف الاتفاق على إقامة مهرجان اعتزاله كرة القدم، والذي تم بين مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب وتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي الأحمر.

وأوضح عاشور في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" و"إنستجرام" :"جمال جبر أبلغ محمد العاصي بأن الكابتن محمود الخطيب لا يرد على الهاتف في مرة، والثانية فهو موجود في الساحل، كل هذه الأمور كانت من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثانية عشر صباحًا، وجمال جبر يبلغ العاصي بأنه سيرسل الخطاب في زمن ساعة".

وواصل :"حتى الساعة 12:30 صباحا نتحدث مع جمال جبر لماذا لم ترسل الخطاب، يبلغنا بأن الخطيب لم يرد على الهاتف، وفي النهاية أبلغنا بأن حفيد الكابتن محمود الخطيب مرض ونُقل إلى المستشفى".