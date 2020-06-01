آل الشيخ لإدارة الأهلي: إذا كنتم غير متفقين.. فلماذا طلب الخطيب عودتي بعد الاستقالة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، أن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، طلب عودته من جديد للتواجد في منصبه، بعدما تقدم باستقالته طالبًا الرحيل عنها خلال الفترة الماضية.

وأشار آل الشيخ في تدوينة كتبها عبر صفحته الرسمية بفيسبوك إلى أنه فضل التواجد في موقع المشجع مع الجماهير من قبل، وهو ما دفعه لتقديم استقالته وقتها.

وقال آل الشيخ: "رسالتي قبل الأخيرة في موضوع الرئاسة الشرفية وعلاقتي بالنادي الأهلي، عندما تقدمت باستقالتي سابقاً عن الرئاسة الشرفية كان حباً في إنهاء اي خلافات بعد أن سامحت في كل ما مضى ليبقى حب الأهلي في قلبي كمشجع كما كبر معي منذ صغري، ولم أتعامل أبداً في أمور النادي كوزير لدولة شقيقة ولكن كمحب ومشجع متعصب حريص علي ناديه، فأحسست أن مكاني فعلاً أن أرجع كمشجع وسط الجمهور أفضل ليا وللنادي علشان اختلاف وجهات النظر وفرق السرعة في اتخاذ القرار كان كبيرا".

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وأوضح: "لكن عندما تم رفضها و طلب مني رئيس النادي الرجوع مرة أخرى للرئاسة الشرفية لم أتردد لحظة كمحب للنادي أن أعود للعمل على تحقيق بعض آمال وأحلام الجماهير العريقة والعريضة اللي أنا هفضل منهم وأؤدي دوري على أكمل وجه دون اي تدخل في أعمال مجلس الإدارة".

وأردف: "تم الاتفاق علي الملفات الأساسية والمشاريع المستقبلية اللي هنشتغل عليها الفترة القادمة ولكن حدثت نفس المشاكل القديمة، السؤال: ليه طلبتوا إني ارجع تاني كرئيس شرفي بعدما استقلت بدون اتفاق بين أعضاء مجلس الإدارة علي رجوعي؟ لأن ده واضح جداً الآن من البطولات الوهمية التي يمارسها البعض!... الرجوع كان رغبة من البعض وليس الكل".

واختتم: "حابب أؤكد على أني لم أطلب الرجوع ولكن طلب مني إني أرجع من قِبَلكم! وعندما زرت رئيس النادي كان بسبب مرضه وزيارة مريض قمت بها لأن هذه هي تربيتي، على العموم، حتي الآن لم يتم قبول استقالتي من النادي وأنا حتى الآن لم أسحبها".