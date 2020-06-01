ريال مدريد يستكمل الليجا خارج "سانتياجو برنابيو"

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ):

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد اليوم الاثنين أن فريقه لن يخوض المباريات على ملعبه عندما يتم استئناف الموسم المتوقف حاليا من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وفي رسالة وجهها لمشجعي النادي الملكي، قال بيريز: "اتخذنا قرار اللعب في استاد الفريدو دي ستيفانو، وهو الملعب التدريبي لريال مدريد".

وأضاف "هذا القرار من شأنه السماح لنا بتسريع وتيرة أعمال البناء في ملعب سانتياجو برنابيو".

وتخوض جميع فرق الدوري الإسباني حصصة تدريبية كاملة استعدادا لاستئناف الموسم في 11 يونيو الجاري بعد توقفه منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.