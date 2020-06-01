شاهد.. حارس لايبزيج يتألق ويصنع هدفاً لتيموفيرنر في شباك كولن

واصل بيتر جولاتشي حارس مرمي فريق ريدبول لايبزيج الألماني تألقه، بعد أن صنع هدفاً مميزاً لنجم الفريق تيمو فيرنر في المباراة التي يخوضها لايبزيج أمام كولن ضمن منافسات الجولة 29 للدوري الألماني. كولن ضمن منافسات الجولة 29 للدوري الألماني. ومرر جولاتشي كرة طولية متقنة تسببت في انفراد فيرنر من منتصف ملعب المباراة بالحارس تيمو هورن ليودعها الشباك بسهولة مسجلاً هدف فريق الثالث بعد خمسة دقائق فقط من انطلاق شوط المباراة الثاني. المباراة بالحارس تيمو هورن ليودعها الشباك بسهولة مسجلاً هدف فريق الثالث بعد خمسة دقائق فقط من انطلاق شوط المباراة الثاني. وبات جولاتشي اول حارس مرمي ينجح في صناعة هدف لفريق خلال مباريات الموسم الحالي.

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