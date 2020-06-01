كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي ريال مدريد رفض صفقة مجانية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من فريق تشيلسي الإنجليزي، وهي التعاقد مع البرازيلي ويليان نجم البلوز في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف.
وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أنه تم ربط البرازيليويليان لاعب فريث تشيلسي بالانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف، حيث سيصبح حرًا وغير مقيد بعقد، لكن الفريق الملكي يرفض الحصول على خدمات اللاعب.
وأفادت الصحيفة أن الرفض جاءمن جانب المدير الفني زين الدين زيدان، الذي يرى أن ويليان كبير في السن حيث إنه يبلغ من العمر 31 عامًا، رغم اعترافه بأنه معجب بالبرازيلي وقدراته الفنية داخل الملعب.
وأمضى ويليان سبع سنوات في ستامفورد بريدج بعد انضمامه في عام 2013، خلال ذلك الوقت فاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك كأس الاتحاد الإنجليزي.
كانت هذه تفاصيل خبر بفرمان زيدان.. ريال مدريد يرفض صفقة تشيلسي المجانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.