بفرمان زيدان.. ريال مدريد يرفض صفقة تشيلسي المجانية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي ريال مدريد رفض صفقة مجانية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من فريق تشيلسي الإنجليزي، وهي التعاقد مع البرازيلي ويليان نجم البلوز في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أنه تم ربط البرازيلي

ويليان لاعب فريث تشيلسي بالانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف، حيث سيصبح حرًا وغير مقيد بعقد، لكن الفريق الملكي يرفض الحصول على خدمات اللاعب.

وأفادت الصحيفة أن الرفض جاء

من جانب المدير الفني زين الدين زيدان، الذي يرى أن ويليان كبير في السن حيث إنه يبلغ من العمر 31 عامًا، رغم اعترافه بأنه معجب بالبرازيلي وقدراته الفنية داخل الملعب.

وأمضى ويليان سبع سنوات في ستامفورد بريدج بعد انضمامه في عام 2013، خلال ذلك الوقت فاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك كأس الاتحاد الإنجليزي.