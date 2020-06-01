اتحاد اليد يقرر إلغاء مسابقات الناشئين والسيدات وينتظر قرار الدولة لحسم دوري المحترفين

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئين والسيدات للموسم الحالي على إثر تفشي فيروس كورونا. وعقد مجلس إدارة اتحاد اليد، اجتماعًا اليوم الاثنين لمناقشة خطة استئناف النشاط الرياضي، في ظل قرار الحكومة المصرية بعودة النشاط التدريجي ابتداءًا من منتصف يونيو المقبل، بعد توقف دام أكثر من شهرين ونصف. قرار الحكومة المصرية بعودة النشاط التدريجي ابتداءًا من منتصف يونيو المقبل، بعد توقف دام أكثر من شهرين ونصف. كما قرر اتحاد اليد المصري استكمال منافسات دوري مرتبط مواليد 2002 للناشئين والناشئيات، للفرق الأوائل وتحديد المراكز الثلاث الأولى بالدوريات. للناشئين والناشئيات، للفرق الأوائل وتحديد المراكز الثلاث الأولى بالدوريات. كما قرر اتحاد اليد انتظار قرار الحكومة المصرية بشأن استئناف النشاط الرياضي لحسم موقف دوريات المحترفين بجميع مراحلها. كما تم تكليف الدكتور محمودل العدل رئيس اللجنة الطبية وعضو مجلس إدارة اتحاد اليد باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا

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