التعادل السلبي يحسم لقاء برنو ودوكلا براج في دوري الدرجة الثانية بالتشيك

فرض التعادل السلبي نفسه علي نتيجة مباراة اف سي برنو ودوكلا براج التشيكي والتي جمعت بينهما علي ملعب سيرنسكي ضمن منافسات الجولة 19 لدوري الدرجة الثانية التشيكي. الجولة 19 لدوري الدرجة الثانية التشيكي. بهذه النتيجة توقف رصيد برنو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة عند 38 نقطة ليفقد فرصة تقليص الفارق مع باردوبيس المتصدر ب 44 نقطة. في جدول ترتيب المسابقة عند 38 نقطة ليفقد فرصة تقليص الفارق مع باردوبيس المتصدر ب 44 نقطة. في المقابل توقف رصيد دوكلا براج عند 35 نقطة في المركز الخامس.

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