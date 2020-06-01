أنهي فريق ريدبول لايبزيج الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه كولن متقدماً بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمع الفريقين ضمنمنافسات الجولة 29 للدوري الألماني.
تقدم كولن مبكراص في الدقيقة السادسة عن طريق جون كوردوبا، الاأن لايبزيج رد سريعاً بتسجيل هدف التعادل عن طريق باتريك تشيك في الدقيقة 20.
وفي الدقيقة 38 نجح نكونكو في تسجيل هدف التقدم للضيوف لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.
كانت هذه تفاصيل خبر لايبزيج يقلب الطاولة ويتقدم بهدفين علي كولن في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.