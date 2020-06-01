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لايبزيج يقلب الطاولة ويتقدم بهدفين علي كولن في الشوط الأول

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أنهي فريق ريدبول لايبزيج الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه كولن متقدماً بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن

منافسات الجولة 29 للدوري الألماني.

تقدم كولن مبكراص في الدقيقة السادسة عن طريق جون كوردوبا، الا 

أن لايبزيج رد سريعاً بتسجيل هدف التعادل عن طريق باتريك تشيك في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 38 نجح نكونكو في تسجيل هدف التقدم للضيوف لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

 

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