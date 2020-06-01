تاكيس جونياس : رمضان صبحي لاعب لا يختلف عليه اثنان

أكد تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق، أن كرة القدم المصرية تمتلك العديد من المواهب المميزة خلال الفترة الماضية، مشيدًا برمضان صبحي، نجم الأهلي.

وقال جونياس خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الاثنين، " الدوري المصري يضم العديد من المواهب المميزة، وعلى سبيل المقال

رمضان صبحي".

وتابع " رمضان صبحي لاعب لا يختلف عليه اثنان".

أوضح تاكيس جونياس المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، السبب الحقيقي وراء بقائه في مصر بعد رحيله عن تدريب وادي دجلة.

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وقال مدرب وادي دجلة السابق، " حينما رحلت عن تدريب وادي دجلة قررت البقاء في مصر عدة أسابيع لدراسة عدد من العروض التدريبية".

وأضاف " لم أتوقع أن يكون فيروس كورونا بهذه الخطورة، وإيقاف حركة الطيران الدولية، لكني سعيد في مصر للغاية".

وأشار تاكيس جونياس لامتلاكه عروضًا تدريبية في مصر، لكنه رفض الإفصاح عن الأندية التي تتفاوض معه.