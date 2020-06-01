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تاكيس جونياس يوضح سبب بقائه في مصر رغم رحيله عن تدريب وادي دجلة

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أوضح تاكيس جونياس المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، السبب الحقيقي وراء بقائه في مصر بعد رحيله عن تدريب وادي دجلة.

وقال تاكيس خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم

الاثنين، " حينما رحلت عن تدريب وادي دجلة قررت البقاء في مصر عدة أسابيع لدراسة عدد من العروض التدريبية".

وأضاف " لم أتوقع أن يكون فيروس بهذه الخطورة، وإيقاف حركة الطيران الدولية، لكني سعيد في مصر للغاية".

وأشار تاكيس جونياس لامتلاكه عروضًا تدريبية في مصر، لكنه رفض الإفصاح عن الأندية التي تتفاوض معه.

 

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