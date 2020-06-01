اتحاد التنس يعلن إقامة محاضرة للتوعية في هذا الموعد

أعلن الاتحاد المصرى لكرة التنس عن تنظيم محاضرات للتوعيه بملاحقة الفساد في لعبة التنس المديرين الفنيين ، الحكام و أولياء الأمور من ناحية التلاعب في نتائج المباريات و المراهنات و تناول المنشطات و المخدرات خلال الفترة القادمة.
وياتي ذلك فى ظل حرص الاتحاد المصري للتنس علي مصلحة الجميع، وتقديم الوعي الكامل والمعرفة الصحيحه لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء، تمالتواصل مع وحدة النزاهة (TIU) وتم الاتفاق علي تنظيم محاضرات للتوعيه، علي أن تكون أول محاضرة (فيديو كونفرنس) يوم الجمعة ١٢ يونيو - الساعه ٥ مساءً.
وحرصاً من الاتحاد المصري للتنس علي مصلحة الجميع، وتقديم الوعي الكامل والمعرفة الصحيحه لتفادي الوقوع في مثل هذة الأخطاء، تم التواصل مع وحدةالنزاهة (TIU) وتم الاتفاق علي تنظيم محاضرات للتوعيه، علي أن تكون أول محاضرة (فيديو كونفرنس) يوم الجمعه ١٢ يونيو - الساعه ٥ مساءً.
وسوف تنضمن الموضوعات التالية: - مقدمة للوائح وقواعد وحدة نزاهـة التنس (TIU) و برنامج مكافحة فساد التنس (TACP) - أهمية النزاهة في التنس وأهمية الإبلاغ عن الفساد. الجدير بالذكر أن اتحاد التنس قرر إيقاف النشاط داخل الملعب خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذى أدهم العلم كله وأصبح حديث العالم كله حالياً.
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