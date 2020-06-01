مرتضى منصور يساند الخطيب بعد مرض حفيده

يتقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بخالص المساندة لرئيس الأهلي محمود الخطيب في مرض حفيده. في مرض حفيده. ويتمنى مرتضى منصور الشفاء العاجل لحفيد الخطيب، ولكل أسرته الدعم والمساندة. ويتواجد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى فى الإسكندرية لمرض حفيده.

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