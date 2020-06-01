الكاراتيه يواصل اجتماعاته مع المناطق أون لاين لبحث استعدادات عودة النشاط

واصل محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه سلسلة الاجتماعات أون لاين مع رؤساء المناطق والافرع في مختلف أنحاء الجمهورية لمناقشة آخر تطورات الوضع الحالي وكيفية الاستعداد للمرحلة المقبلة والتي ستشهد عودة النشاط الرياضي تدريجيا. لمناقشة آخر تطورات الوضع الحالي وكيفية الاستعداد للمرحلة المقبلة والتي ستشهد عودة النشاط الرياضي تدريجيا. وعقد مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه اجتماعا اليوم مع رؤساء فروع قطاع القناة والذي يضم بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سينا وجنوب سينا ، بحضور مدربين الأفرع.

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