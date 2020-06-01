رياضة | برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن مستقبل ميسي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن مستقبل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ليونيل ميسي نجم برشلونة سيستمر في الكامب نو حتى عام 2021، ولن يرحل عن البلاوجرانا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي كانت لديه إمكانية للرحيل مجانا، نظرا لوجود بند يسمح له بذلك في عقده الذي ينتهي صيف عام 2021.

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وأضافت الصحيفة: "كان على ميسي إذا أراد الرحيل أن يخطر برشلونة بقراره قبل يوم 1 يونيو، وهو تاريخ اليوم".

وتابعت: "لم يبلغ النجم الأرجنتيني النادي بأي شيء، لذلك تستمر علاقته مع برشلونة لموسم واحد على الأقل".

وأشار التقرير، إلى أن مسؤولي "البلوغرانا" كانوا واثقين في استمرار الساحر الأرجنتيني مع الفريق، وسيتم العمل على تجديد عقده في الفترة المقبلة.