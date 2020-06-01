رياضة | جونياس يكشف السبب وراء عدم العودة لليونان رغم رحيله عن وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جونياس يكشف السبب وراء عدم العودة لليونان رغم رحيله عن وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة إنه لا يزال متواجدًا في مصر من أجل البحث عن فريق جديد يتولى قيادته في الفترة المقبلة.

وقال جونياس في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لم اتوقع أن يكون فيروس كوورنا بهذه الأهمية، وأن يحدث ذلك وعندما أنهيت مهمتي مع نادي وادي دجلة فضلت الاستمرار عدة أسابيع من أجب البحث عن أي فرق أخرى".

وأضاف :"بعد ذلك توقفت حركة الطيران بسبب فيروس كورونا ولم نتمكن من العودة إلى اليونان، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه أمر جيد وأنا سعيد بذلك لأن الحياة تسير بشكل جيد هنا، ولدي الفرصة لكي أتحدث مع الفريق الذي من الممكن أن أتولى قيادته في الفترة المقبلة".

وكان وادي دجلة قد وجه الشكر إلى المدرب اليوناني في شهر فبراير الماضي بسبب النتائج المتواضعة التي حققها الفريق هذا الموسم في الدوري المصري، والتي جعلته يحتل المركز السادس عشر على سلم الترتيب.