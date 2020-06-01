رياضة | وكيل أعمال شهير ينتقد رئيس برشلونة بسبب الصفقة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل أعمال شهير ينتقد رئيس برشلونة بسبب الصفقة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مينجيلا عضو برشلوني ووكيل أعمال شهير عن مفاجأة كبيرة بشأن رغبة إدارة برشلونة في تخفيض رواتب اللاعبين في الموسم المقبلة.

وقال مينجيلا في تصريحات صحفية اليوم : "لاوتارو لاعب جيد لكنه ليس خليفة سواريز, هو ليس مُهاجم 9 بل يلعب في مركز جريزمان".

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وتابع: "لا يمكنك انفاق 100 مليون يورو على لاعب واحد فقط ثم تطلب من اللاعبين تخفيض رواتبهم، هذا أمر لا يصدق".

وواصل: "آرثر لاعب عادي وقد قلتها سابقاً, لهذا السبب هو قابل للبيع مثله مثل أي لاعب آخر باستئناء عدد من اللاعبين".

واختتم: "ميسي ليس المشكلة, المشكلة في اللاعبين الكبار في السن الذي يتواجدون في الوقت الذي يجب على النادي تجديد الفريق".