رياضة | عاجل - إصابة مُذيع قناة «أون تايم سبورت» بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - إصابة مُذيع قناة «أون تايم سبورت» بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كريم رمزي رئيس تحرير موقع "يلا كورة" ومذيع قناة "أون تايم سبورت" إصابته بفيروس كورونا (كوفيد -١٩)، وذلك عقب خضوعه للتحاليل خلال الساعات القليلة الماضية. ونشر رمزي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"كورونا ايجابي .. الحمدلله .. دعواتكم". وانضم رمزي لعدد من المذيعين الذين أصيبوا بالفيروس خلال الفترة الماضية، ريهام السهلي وآية عبدالرحمن، المذيعات بقناة "إكسترا نيوز"، وإلهام نمر المذيعة بالتليفزيون المصري، والإعلامية داليا أبو عمر، وعمر صلاح.

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