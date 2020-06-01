رياضة | علي غزال يعلق على أزمة عمرو وردة وحقيقة العروض العربية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر علي غزال يعلق على أزمة عمرو وردة وحقيقة العروض العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق علي غزال لاعب لاريسا اليوناني على أزمة زميله في منتخب مصر والنادي عمرو وردة والتي قرر النادي على إثرها فسخ إعارته.

وقال غزال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"في وقت حدوث أزمة عمرو وردة مع النادي كنت مشغولا بوضع زوجتي لنجلي وسمعت وعرفت ما حدث".

وتابع :"عندما عدت إلى النادي تم إبلاغي بما حدث ولم يزيد الكلام عن ما قاله رئيس النادي".

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وواصل :"تحدثت مع عمرو وردة ويرى بأن الأمر قد انتهى وعاد لفريقه الأصلي مرة أخرى ولا يوجد أي مشكلة".

وحول وجود أي مفاوضات مع أندية عربية قال :"في الوقت الحالي لا يوجد أي تفاوض مع أي ناد عربي، كان هناك تفاوض قبل الانتقال إلى اليونان".

وأتم حديثه :"أتمنى التواجد في أحد الدوريات العربية حال وجود عرض جيد للغاية هي تجربة اتطلع لها".