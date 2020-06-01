رياضة | تيرشتيجن: ليونيل ميسي أسطورة وقادر على إحداث الفارق في كل مباراة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تيرشتيجن: ليونيل ميسي أسطورة وقادر على إحداث الفارق في كل مباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة عن عدد من الأمور الخاصة بالنادي، والمقارنة بين أسطورة البارسا ليونيل ميسي، وأسطورة كرة السلة مايكل جوردان.

وقال تير شتيجن في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية اليوم: "صفاتي الكروية تتعلق باتخاذ القرارات الصحيحة وحل المواقف, هذا هو الشيء الذي اقتربت فيه من أفكار النادي في السنوات الأخيرة.. إنها مجموعة كاملة من المهارات والتنفيذ في اللحظات الحاسمة".

وتابع : "أنا لا أنظر إلى حراس المرمى الآخرين, أنا أحاول إيجاد حلول لـ فريقنا, في التدريب يمكنك وضع الأساس لكنك تتطور من خلال المباريات، لكل شخص نقاط قوته وضعفه ، كلما رأيت نقاط ضعف أقل ، كلما زادت نقاط القوة".

Advertisements

وأضاف: "وثائقي مايكل جوردان 'الرقصة الأخيرة' ؟ كنت أصاب بالقشعريرة في كل حلقة, شعرت أنه يتكلم من القلب عندما يتحدث عن شغف الرياضة".

وواصل : "مقارنة ميسي بمايكل جوردان؟ ليو أسطورة ويمكنه إحداث الفارق في كل مباراة, كرة القدم مختلفة عن كرة السلة وتعتمد أكثر على شخصية الفريق ويجب أن يكون الجميع 100%".

واختتم الحارس تير شتيجن تصريحاته: "عندما جئت إلى برشلونة أردت فقط أن أفعل شيئاً وأثبت مهاراتي".