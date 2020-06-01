رياضة | كشف حساب أندية القاهرة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف حساب أندية القاهرة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر أندية المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث والتى تضم 15 فريقا، قرار عودة النشاط الرياضي من عدمه للموسم الحالي 2019-2020.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" حصاد الأسابيع الماضية، وكشف حساب الأندية، خلال 27 جولة، حيث يبقى 3 مباريات فقط على انتهاء الموسم الحالي.

أقيمت 189 مباراة ثم تحقيق الفوز خلالها في 131 مباراة، والتعادل في 58 مباراة منهم 32 تعادل ايجابي مقابل 25. تعادل سلب .

تم تسجيل 422 هدف خلال 27 أسبوع، حقق فريق السكة الحديد والبلاستيك الأكثر فوزاً بواقع 13 فوزاً لكلا منهما، فيما حقق سراى القبة فوزاً واحداً.

يعد فريق سراى القبة الأكثر خسارة برصيد 21 مباراة، يلية الأميرية والمرج 14 مباراة، فيما يعد نادى السكة أقل الفرق خسارة برصيد مباراة واحدة فقط.

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